En 2016, le jeune homme alors âgé de 30 ans avait en effet été déclaré mort. En vacances au Congo, il avait en effet été annoncé que le jeune homme est décédé des suites d’un terrible accident de la route.

Hiannick Kamba n’est pas mort en 2016

Or, comme le montrent les photos prises par le quotidien allemand Bild, l’homme qui a désormais 33 ans a été aperçu et photographié… bel et bien vivant. Le journal précise même que Hiannick Kamba a changé de voie et travaille désormais comme technicien chimiste chez un fournisseur d’énergie dans son quartier de toujours, Gelsenkirchen. Selon nos confrères allemands, l’ancien joueur de football se serait rendu à l’ambassade d’Allemagne de Kinshasa en 2018, pour démentir l’annonce de sa mort.« Kamba affirme qu’il a été abandonné par des amis pendant la nuit au Congo en janvier 2016 et laissé sans documents, argent et téléphone portable », a expliqué le procureur Anette Milk au journal allemand.

Voilà donc deux ans que la police enquête sur cette surprenante histoire. Si Hiannick Kamba est aujourd’hui entendu en tant que simple témoin dans l’affaire, son ex-femme, elle, est soupçonnée de fraude à l’assurance. Selon la justice, elle aurait en effet mis en scène et déclaré la mort de son mari pour toucher l’assurance-vie… Des accusations que la jeune femme nient fermement.

