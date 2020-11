Partagez avec vos amis - Tassal xibaar bi



Le désormais ex-ministre du Pétrole et des Énergies a passé, hier, le témoin à Aïssatou Sophie Gladima.

Une occasion mise à profit par Makhtar Cissé pour solder ses comptes. C’est, du moins, ce que rapporte L’AS.

“L’État est ingrat. On ne se souvient pas souvent des grands actes que vous posez. On ne se souvient que des erreurs et des fautes”, a-t-il déclaré.