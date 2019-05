Le geste de générosité de l’ancien “lion” Pape Sarr envers les membres de sa famille

L’ancien milieu de terrain sénégalais a un cœur d’or. Pape Sarr, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a offert à chacun de ses frères et sœurs un terrain et 10 millions francs Cfa.

Retraité depuis des années, Pape Sarr reste un homme au cœur d’or. L’ancien international sénégalais multiplie les actes de générosité envers ses proches et surtout sa famille. Le dernier en date, souffle-t-on au quartier des Hlm, est l’octroi d’un terrain et d’un chèque de dix millions à chacun de ses frères et sœurs. L’ancien Lion en est à sa énième action de générosité envers ses proches. Le football paie bien. Tout le monde le sait, mais un fossé sépare certains Lions de la génération de 2002 et ceux d’aujourd’hui. En effet, plus on avance dans le temps, plus l’écart est grand entre les gains perçus par les uns et les autres. Ce qui n’empêche pas certains joueurs de l’épopée des années 2000 d’être très généreux envers leur proches, même s’ils ne sont pas aussi riches qu’un Sadio Mané, par exemple, qui lui aussi fait le bonheur de ses proches. Pape Sarr n’oublie pas d’où il vient et l’a encore prouvé. «C’est un acte pour leur permettre de prendre la vie du bon côté. Un acte qui a aussi été salué à sa juste valeur par les bénéficiaires», affirme notre interlocuteur.