Le débat sur le meilleur joueur africain fait rage dans le monde du sport et les réseaux sociaux. Sur la question l’international El-Hadji Diouf a tranché. Pour lui, le joueur africain le plus talentueux est le Nigérian Jay Jay Okocha.

Selon El-Hadji Diouf, même si Jay Jay Okocha n’a pas remporté de titre majeur en tant que footballeur, “personne ne peut affirmer qu’il n’est pas le footballeur africain le plus talentueux de tous les temps”.

L’international sénégalais, persiste et signe en affirmant que “le meilleur joueur africain est le Nigérian Okocha”. Les deux joueurs africains ont évolué dans le club de Bolton Wanderers entre 2004 et 2006.

C’est lors d’une interview sur RSI et Complete Sports que Diouf a donné son point de vu sur la question du meilleur joueur africain.

Faisant un parallèle entre l’international ivoirien, Drogba Didier, le camerounais, Samuel Eto’o et Jay Jay Okocha, Diouf a déclaré ceci à la RSI : “aujourd’hui, je respecte ce qu’ils [Drogba et Eto’o] ont accompli dans le football et je les défendrai toujours. “Le plus talentueux des footballeurs africains, qui ont joué sur le continent, depuis ma naissance, est Jay Jay Okocha”.

Poursuivant il a indiqué que : “le plus talentueux des footballeurs africains, qui ont joué sur le continent, depuis ma naissance, est Jay Jay Okocha. Etre talentueux ne signifie pas nécessairement que vous êtes le meilleur ou que vous avez remporté le plus de titres dans votre carrière, nous aurons toujours des gens qui remporteront plus de trophées et je respecte cela. C’est le joueur le plus talentueux que j’ai jamais vu. Il n’a pas remporté autant de trophées que les autres, il n’a pas gagné le Ballon d’or mais personne ne peut affirmer qu’il est le footballeur africain le plus talentueux de tous les temps”.

Selon Diouf, si Jay Jay Okocha n’était pas africain, il aurait été le meilleur joueur mondial de tous les temps.

Jay Jay Okocha, a joué à Bolton Wanderers entre 2002 et 2006 et a marqué 14 buts en 124 apparitions, dont un célèbre but contre West Ham United, qui a été élu but de l’équipe de la saison. Celui-ci était très connu des supporters de Boltton car il imprimait son nom sur les maillots avec l’inscription “so good they name him twice”.

