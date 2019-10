Un juge fédéral a rejeté la contestation par le président Donald Trump de la publication de huit années de déclaration de revenus pour une enquête criminelle dans l’État de New York, affirmant lundi qu’il ne pouvait pas accorder une telle “affirmation catégorique et illimitée de l’immunité présidentielle”.

Les avocats de Trump ont immédiatement interjeté appel devant la deuxième cour d’appel américain, qui a accordé un sursis temporaire à la décision du juge “dans l’attente d’un réexamen accéléré”.

Le juge Victor Marrero a qualifié la prétendue immunité générale d'”extraordinaire” formulée par Trump.

“Selon la lecture du tribunal, l’immunité présidentielle s’étendrait à toutes les phases de la procédure pénale, y compris les enquêtes, les comparutions devant le grand jury et les assignations à comparaître, la mise en accusation, les poursuites, l’arrestation, le procès, la condamnation et l’incarcération”, a écrit Marrero. “Cette protection constitutionnelle engloberait vraisemblablement toute conduite, à tout moment, dans n’importe quel forum, qu’il soit fédéral ou étatique, et que le président agisse seul ou de concert avec d’autres personnes.”

Le juge a déclaré qu’il “ne peut souscrire à une affirmation aussi catégorique et illimitée de l’immunité présidentielle à l’encontre du processus judiciaire que celle-ci est entachée par le plan constitutionnel de la nation, compte tenu en particulier des préoccupations fondamentales relatives à une arrogation excessive du pouvoir qui anime la structure délicate de la Constitution et équilibre des pouvoirs entre les trois branches du gouvernement national, ainsi qu’entre les autorités fédérales et les autorités des États. ”

L’avocat du district de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., avait demandé le retour de son bureau. Son bureau enquête sur l’implication de la Trump Organization dans l’achat du silence de deux femmes qui ont prétendu avoir eu des relations avec le président.

Les avocats de Trump ont déclaré que l’enquête était motivée par des considérations politiques et que la recherche de son dossier fiscal devrait être stoppée, car il est à l’abri de toute enquête criminelle tant qu’il est président.

Lundi dans un tweet lundi, Trump a accusé ce qu’il a qualifié de “démocrates de gauche radicale” d’avoir “poussé les procureurs locaux de la ville de New York et de l’Etat à aller chercher le président Trump”.