Le Khalife De Léona En Colère Contre Macky : “tout homme de tenue mettra les pieds ici encore sera transformé en âne, Je Ne Veux Plus Voir Le Président” (Vidéo)

Le khalife de Léona Niassène est très en colère contre le président à cause d’un l’interdiction d’une cérémonie religieuse par le préfet. Cheikh Ahmed Tidiane Niasse avertit ainsi Macky Sall contre toute tentative d’annulation du prochain “ziara” de cette cité religieuse en 2021.

“J’ai des ‘Djin’ que je peux envoyer au Palais“, affirme Cheikh Ahmad Tidiane Niasse, s’adressant du Président de la République. Et “quiconque essaye d’annuler notre ziara, va y laisser sa vie“.

Visiblement très remonté, le khalife de Léona Niassène déclare qu’il n’a plus envie de rencontrer le Chef de l’Etat. “Je ne demanderai plus aucune audience et je ne lui accorderai plus une audience.”

Cheikh Ahmad Tidiane Niasse met aussi en garde les forces de l’ordre afin qu’ils ne mettent plus les pieds aux alentours de Léona. “Quiconque y mettra encore sera transformé en âne.”

