La boisson kombucha possède des propriétés fascinantes et positives pour la santé, sa consommation régulière est efficace contre divers maux bénins à sévères. Mais ses vertus sont encore assez peu connues de nos jours, car peu d’études scientifiques ont été conduites sur le kombucha. Certains auteurs le voient comme un remède miracle capable de guérir presque toutes les maladies, même le cancer. Dans tous les cas, la consommation de kombucha ne dispense pas de demander un avis médical pour vos problèmes de santé. Associé à une bonne hygiène de vie, de bons choix alimentaires, le kombucha peut aider à rester en bonne santé.

Les effets bénéfiques du Kombucha sur la santé

Le Kombucha possèderait des propriétés fascinantes pour guérir les maux du quotidien mais aussi les maladies plus graves tels que les cancers :

– Aide à la digestion en équilibrant la flore intestinale.

– Détoxification du corps en éliminant les toxines.

– Renforcement du système immunitaire.

– Riche en enzymes et vitamines : B, C, D, E, minéraux…

Recette maison avec du thé Kombucha

Il faudra vous procurer une souche de kombucha, de l’eau, du thé (noir ou vert) et du sucre pour préparer votre recette. Faites bouillir 1 litre d’eau contenant 70g de sucre. Quand l’eau boue, retirez-la du feu et faites infuser le thé. Versez le liquide dans un contenant en verre, en veillant bien à le filtrer. Lors de votre première fermentation, ajoutez 2 cuillères à soupe de cidre afin d’acidifier le milieu. Déposez ensuite la souche de kombucha à la surface, côté clair vers le haut. Recouvrez le tout avec une étoffe qui laisse passer l’air, type gaze, et placez un élastique autour du contenant pour maintenir fermer. La fermentation doit s’opérer dans un endroit chaud et aéré, mais à l’abri du soleil. Après 7 à 10 jours, goûtez votre mélange. Lorsque le goût vous convient, récupérer la souche de kombucha et filtrez à nouveau le liquide. Votre boisson est prête à être dégustée. Attention, la première préparation est parfois trop aigre. Vous pouvez évidemment relancer une seconde fermentation avec la même souche et moitié moins de vinaigre, pour un résultat optimal. Vous pouvez ensuite garder la boisson entre deux semaines et un mois au réfrigérateur.

Risques, précautions et contre-indications du thé Kombucha

Le kombucha est déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes, aux jeunes enfants ou aux personnes présentant un problème gastrique.

