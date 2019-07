Le loupé d’Alfred Gomis qui aurait pu nous coûter cher

Alfred Gomis a été tout proche de réaliser l’une des plus grosses erreurs de l’histoire de la CAN. Le portier sénégalais a mal frappé le ballon et a créé la panique dans tout un pays.

À la 65ème minute de jeu, le match entre le Sénégal et le Bénin aurait bien pu basculer lorsque Alfred Gomis a reçu le ballon en retrait, sans qu’il n’y ait de danger.

Le gardien, légèrement pressé par l’attaquant du Bénin, a essayé de dégager le ballon mais a totalement dévissé sa frappe, et le ballon a pris la direction inverse… et la panique s’est emparée de tous les Sénégalais.