L’écurie Thiaroye Mbollo est très en colère. En effet, les membres de cette entité ont tenu un point de presse ce matin pour fustiger l’attitude du monde de la lutte envers eux. Dimanche dernier, de violents affrontements ont eu lieu entre le staff de Alioune Sèye 2 de l’écurie Walo et Niakh Dieurignou de l’écurie Thiaroye Mbollo. Des affrontements qui ont fait que le combat entre les deux lutteurs n’a pas pu se tenir. Aussi, quelques blessés des deux côtés ont été enregistrés. Beaucoup ont tiré sur les membres de l’écurie Thiaroye Mbollo disant qu’ils ont commencé les hostilités. Raison pour laquelle d’ailleurs le Cng a lourdement sanctionné Niakh Dieurignou avec un an de suspension ferme et la rétention de son reliquat. Une situation qui n’a pas plu au lutteur qui révèle que c’est le camp adverse qui a tout commencé. Il a, par ailleurs, parlé de Lac de Guiers 2 et du mauvais rôle que ce dernier a joué dans l’histoire. Il a en quelque sorte menacé le puncheur du Walo qui les aurait insulté qu’il lui règlera son compte dans l’arène tôt ou tard.