Le lutteur sénégalais Reug Reug fera ses débuts au One FC contre Alain Ngalani

Impressionnant lors de ses débuts en MMA, Reug Reug va faire son deuxième combat dans la discipline au ONE FC, contre Alain Ngalani.

Lors de ARES FC 1, Reug Reug (1.93m, 120kg) avait impressionné la planète MMA. Champion de lutte sénégalaise, il avait fait parler son grappling à Dakar pour nettement dominer l’expérimenté Sofiane Boukichou. Plus d’un an après ce combat à sens unique, il affrontera Alain Ngalani pour ses débuts au One FC et sa deuxième sortie chez les professionnels.

Ce choc entre les deux phénomènes physique donnera aussi droit à un choc des générations. Âgé de 28 ans, et avec une expérience réduite en MMA, Reug Reug a ainsi un énorme déficit de ce côté par rapport à son adversaire (4-5, 45 ans). Sur une série de deux défaites consécutives avant la limite toutes disciplines confondues, Ngalani tentera de casser la hype Reug Reug le 22 janvier prochain.