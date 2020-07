Le lutteur sénégalais Amadou Papis Kone alias Rocky Balboa a été recruté par l’émission de jeux français “Fort Boyard”. Le Sénégalais aux muscles impressionnants évoluera dans cette célèbre émission sous le pseudonyme de Big Boo. Ainsi, au niveau des personnages Big Boo remplace Mister Boo.

Le Big Boo sénégalais remplace le Mister Boo

Incarné les années précédentes par le bodybuilder Cyril André, le personnage a dû s’effacer pour revenir avec un autre nom mais une silhouette toute aussi impressionnante. Samedi 11 juillet, pour la première de la saison de Fort Boyard, Claude de Koh-Lanta et ses camarades ont eu affaire à une masse de muscles nommée Big Boo.

Natif de Dakar, il s’est fait un nom dans le domaine de la lutte sénégalaise. Affublé du surnom de Rocky Balboa dans la discipline, l’homme a des arguments à faire valoir. Avec près de 150 kilos sur la balance pour 1,95 mètre, Amadou Papis Kone sait en découdre s’il le faut. Âgé de 48 ans, il est passé à la fiction en proposant ses services pour le cinéma d’action.

Moniteur de salle de gym à l’Olympique Club, Amadou Kone, Papis pour les intimes, a rallié la France où il avait été invité en 1999 pour suivre un stage dans les salles de musculation. Une fois en Europe, il n’a pas hésité à embrasser une carrière de lutteur professionnel, et cela lui a permis de voyager en Angleterre, Roumanie, Japon, Australie et USA pour diverses compétitions. Et en 2012, il a été le premier lutteur africain à représenter Genève à la grande fête fédérale de Fribourg.

Cet article Le lutteur sénégalais Rocky Balboa recruté par l’émission de jeux français “Fort Boyard” est apparu en premier sur Sunubuzz.