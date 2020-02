PUBLICITÉ

Ayant fait ses débuts dans le showbiz avec Le roi du mbalakh youssou ndour dont il était l’assistant attitré, Djidiack Diouf devient plus tard le manager de Viviane Chidid.

Son passage à Youssou Ndour HEAD Office ,lui a permis , d’acquérir une expérience dans le management artistique et surtout dans les démarches administratives au niveau des consulats, ce qui lui a d’ailleurs permis d’aider et d’orienter depuis longtemps des personnalités du monde culturel mais aussi de la presse pour l’obtention du visa.

Décrit comme quelqu’un de très courtois et serviable, Djidiack Diouf serait-il une victime? Tout porte à le croire. En effet, arrêté avec quatre autres personnes Jeudi dernier, le manager de Viviane aurait été cité par un certain Petit Mbaye qui lui était déjà entre les mains des éléments de la section de recherche.

D’après nos sources, ce dernier qui était traqué depuis plusieurs mois pour trafic de visas et autres délits, aurait contacté Djidiack Diouf il y’a quelques semaines pour lui proposer une tournée avec son groupe le Joloff Band. Des pourparlers qui ne se sont limités qu’à des discussions, puisqu’aucun contrat n’a été signé. Ayant un agenda assez chargé et beaucoup de contrat en cours, Djidiack n’avait pas jugé nécessaire d’en parler à Viviane malgré les nombreuses relances du sieur Petit Mbaye. Pour rappel c’est l’ambassade d’Italie, qui a déposé une plainte au parquet contre le nommé Mamadou Mbaye dit Petit pour faux et usage de faux, présentations de faux documents…

Vivement que cette affaire soit tiré au clair…