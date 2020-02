On aimerait bien savoir ce que mijote Djibril Kekouta Sané de DKS Management avec Sidiki Diabaté. Et pour cause, le manager de la chanteuse Inorie Fotso qui vient de séjourner à Bamako était l’hôte de la star malienne de la musique.

Selon une source digne de confiance de Telepeople, Djibril Sané s’est rendu au Mali pour nouer un partenariat entre son artiste, la diva Inorie et l’enfant chouchou de la musique Sidiki Diabaté. Les deux stars africaines seraient en train de concocter une grande surprise pour les mélomanes. C’est pour non seulement une collaboration musicale que la star Inorie doit faire avec Sidiki Diabaté, en vue d’une grande tournée africaine mais aussi un partenariat avec The Inorie’S Foundation pour des actions humanitaires.

Ainsi Djibril Kekouta Sané qui se dit satisfait de son séjour fructueux chez Diabaté Ba Music, remercie Sidiki et son frère pour sa disponibilité et l’hospitalité très chaleureuse et appelle aux artistes à prendre ce dernier et Inorie Fotso comme exemple. Il nous donne rendez-vous bientôt pour annoncer la bonne nouvelle.