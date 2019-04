Le Mari De Koudedia Sora, La Soeur De Diaba, Dans De Sales Draps

Aujourd’hui, le jeune opérateur économique, Mama Lah, est dans le collimateur de la Banque pour le Commerce et l’Industrie (BCI-Mali) pour “crédits impayés” et dépôt de “fausses garanties”. Le Patron de Lah et Fils doit plusieurs milliards de Fcfa à cette banque.

Le jeune opérateur économique, Mama Lah, considéré comme le plus riche de sa génération, traverse aujourd’hui une période très difficile, qui ne dit pas son nom. En d’autres termes, il est en perte de vitesse puisque ses affaires ne marchent plus comme auparavant.

Selon nos informations, Mama Lah se trouve aujourd’hui dans le collimateur d’une banque de la place. Il s’agit de la Banque pour le Commerce et l’Industrie (BCI-Mali) qui lui réclame plusieurs milliards de nos francs, suite au non-remboursement de crédits, puisque le jeune opérateur économique n’a pas pu honorer ses engagements auprès de la Banque. Et le montant est estimé, selon nos sources, à près de 10 milliards de nos francs.

Pour recouper les informations, nous avons tenté de joindre en vain le jeune opérateur économique d’abord par téléphone puis par SMS. Malheureusement, il n’a jamais voulu nous répondre. Tout comme la nouvelle directrice générale de la BCI-Mali, Mme Haïdara Zeynabou Kouréchy. Des deux côtés, c’est donc le silence radio, malgré nos multiples tentatives de contact.

En tout cas, cela prouve à suffisance qu’il y a une part de vérité dans ce scandale financier au niveau de la BCI-Mali. C’est un secret de Polichinelle car cette affaire avait défrayé la chronique il y a quelques temps et alimente actuellement les conversations des milieux d’affaires.