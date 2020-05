Dimanche soir, nous apprenions l’hospitalisation en urgence de Ronald Koeman , le sélectionneur des Pays-Bas, en raison de problèmes cardiaques. Après avoir subi un cathétérisme cardiaque, le technicien néerlandais de 57 ans se trouve désormais dans un état stable.

Cela n’empêche pas Memphis Depay (26 ans), l’attaquant des Oranjes et le capitaine de l’Olympique Lyonnais, de lui apporter tout son soutien. «Adressons nos prières à ce grand homme», a écrit l’ancien joueur de Manchester United sur son compte Twitter ce lundi matin. Ronald Koeman devrait sortir de l’hôpital dans la journée.

Let’s keep our prayers up for the big man! #HeLeadsTheNewWave pic.twitter.com/JkQRIBs0yk

— Memphis Depay (@Memphis) May 4, 2020