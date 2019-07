Le message de Youssou Ndour aux lions du Sénégal

Youssou Ndour a adressé un message réconfortant aux Lions. Sur les réseaux sociaux, le roi du Mbalax a encouragé l’équipe de Alioune Cissé en leur souhaitant une bonne continuation.

Confiant

Youssou Ndour s’est rendu en Egypte pour assister au match final du Sénégal contre Algérie. Quelques heures avant le coup de sifflet de la rencontre, le chanteur a cru dur comme fer que le Sénégal allait remporter le trophée continental. Malheureusement, la chance n’a pas souri aux joueurs.

Message de You aux Lions

Toutefois, après la défaite, Youssou Ndour s’est rangé du côté des supporters qui ont encouragé davantage les Lions. Vêtu d’un tee-shirt avec sa photo imprimée, il a adressé un message à l’équipe nationale : “Victoire ou défaite, nous serons toujours à vos côtés. Merci pour ces émotions et ces bons moments. Sky is the limit…”