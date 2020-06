Le Dr Aloyse Diouf quitte le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Il va rejoindre l’Organisation mondiale de la Santé (Oms) dès la fin de ce mois. Mais avant de partir, il a tenu à adresser un message (ci-dessous) au ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr.

« Aucune séparation n’est facile !!!

Monsieur le Ministre, cher ADS

Si au moment d’écrire ces lignes, ma plume trahit les effluves de mon esprit

C’est parce que ma reconnaissance envers vous à jamais ne tarira.

En vous j’ai découvert un leader, un meneur d’hommes et de femmes, un homme qui inspire confiance et qui sait faire confiance.

Ces trois années vécues à vos côtés m’ont beaucoup forgé

Aujourd’hui, je vous remercie d’avoir accepté que je puisse partir vers un autre challenge.

Vos conseils avisés et vos encouragements me permettront sans doute de faire face à ce nouveau défi .

Merci Mr le Ministre, cher ADS !

Diokondial !!! »

Le Dr Aloye Diouf quitte le ministère de la Santé et de l’action sociale où il était jusqu’ici Directeur de cabinet de Abdoulaye Diouf Sarr. Il a été recruté par l’organisation mondiale de la Santé.

Le ministère, joint par iGfm, a confirmé l’info. Mais, il renseigne cependant, que le Dr Aloyse Diouf devait partir plus tôt, mais, il avait préféré repousser son départ du fait de la pandémie. A présent, il partira dans la fin de ce mois-ci. Son remplaçant au poste de Directeur de Cabinet ne tardera pas à être connu.

Autre précision, c’est que Dr Aloyse Waly Diouf ne s’éloignera pas du Sénégal. En effeT il opérera ici au pays, dans le bureau pays de l’organisation mondiale de la Santé du Sénégal. iGfm lui souhaite bon vent.