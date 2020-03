C’est la tristesse et la désolation chez les proches parents de la défunte et au niveau du voisinage près du Lycée Médina Fall, à Thiès. En effet, Sokhna Marième Diagne, battue et poignardée par un homme, a succombé de ses blessures.

Selon les dires du témoin oculaire du crime, qui par ailleurs a été celui qui a empêché le malfaiteur de fuir, ce dernier lui aurait confié que la fille lui devait de l’argent.