Le ministre Abdou Karim Sall sur la plainte du PDS: » C’est de la politique… »

Le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdoul Karim Sall cité dans une affaire de transfert « frauduleux » de gazelles oryx dans sa ferme doit d’abord faire face à une plainte du PDS. Dans un entretien accordé à nos confrères du quotidien, « le Quotidien », accuse Me Wade et Cie de vouloir politisé de cette affaire.

« C’est une accusation qui relève de la politique politicienne. Quelqu’un qui se dit environnementaliste ne peut pas imaginer une seule seconde qu’un animal à qui on a injecté de l’anesthésiant pour l’endormir et l’immobiliser ne puisse être consommé. On ne fait pas des steaks avec de la viande anesthésiée. Si vraiment c’est un environnementaliste qui parle, c’est un piètre environnementaliste. Je parle du Dr Cheikh Dieng. C’est de la politique » a t-il répondu.

