Le ministre de la Justice réagit: « BBC peut être manipulé »

Le tout nouveau ministre de la Justice Me Malick Fall s’est prononcé sur le documentaire de Bbc incriminant Aliou Sall le frère du Chef de l’Etat Macky sall.Selon lui,le média anglais peut bien faire l’objet de manipulation.

Le ministre de la Justice, Me Malick Fall, a réagi aux révélations de Bbc. Prenant la défense de Aliou Sall, il a indiqué que le média anglais peut bien se tromper et faire l’objet de manipulation. Une sortie pour le moins burlesque qui renseigne sur la propension du pouvoir à ne pas éclairer la lanterne des Sénégalais sur cette affaire. Car, il s’agira comme à leur coutume de protéger de protéger « leurs hommes » et de livrer ceux de l’opposition.