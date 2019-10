Le siège du mouvement dirigé par l’ex-Directeur des Domaines Mamadou Mamour DIALLO a connu un rush digne des évènements électoraux. C’était durant l’après-midi du Samedi 12 Octobre 2019 à Louga. Une agitation indescriptible autour des animateurs dudit mouvement. L’aire du siège pleine à refuser du monde solidaire à celui que d’aucuns ont circonstanciellement caractérisé par l’ennemi juré d’Ousmane SONKO.

Après quelques moments d’agitation, l’attention de la foule acquise à la cause de Mamour DIALLO accusé depuis un an par le leader de PASTEEF d’un détournement de 94 milliards de deniers publics, enfin ! Au total, cinq orateurs ont pris la parole pour abonder tous dans le même sens.

Pour Abdou Wakhab CISSE « depuis un an, nous avons supporté les caprices d’un assoiffé de pouvoir, accusant notre mentor du détournement qui, depuis 12 mois, n’a cessé de défrayer la chronique sur l’échiquier politique national. Nous ne pouvons plus supporter cette atteinte à la dignité de Mamour qui, malgré le long bruit qui a déchiré l’atmosphère, est admirablement resté serein ». Fatou Ndiaye SECK témoigne « Le mal a atteint son paroxysme. Maintenant que le Parlement de notre pays a déposé ses conclusions sur cette affaire, il faut passer à l’assaut de l’affabulateur et non moins imposteur de la république qu’est Ousmane SONKO». Avec véhémence Aissata KA et Mbaye SOUMARE avanceront: « Il faut absolument que dès lundi, le Procureur déclenche la machine judiciaire pour qu’on en finisse avec ce menteur de SONKO. Le Président SALL doit pour beaucoup sa brillante réélection à l’œuvre de Mamour DIALLO à travers son mouvement qui a démontré ce dont il est capable cet après-midi dans son propre fief. Après une carrière de près de 30 ans dans l’administration, Mamour peut-il être un détourneur ?». LE dernier à prendre la parole, le professeur Malick SOW « Pourquoi cet imposteur cherche-t-il à mettre en mal le reste des Sénégalais à nos compatriotes du sud en rendant visite aux casamançais, boycottant une session parlementaire à laquelle il doit sa notoriété désormais très controversée suite à sa révocation de la Fonction Publique ? La réponse est très simple: dos au mur, il sent la poudre de chasse. Il est maintenant traqué dans sa conscience d’avoir eu tort sur toute la ligne .Qu’il pleuve, neige ou vente, Ousmane SONKO est déjà dans la gueule du loup. Il est en outre grand temps que Mamour recouvre sa notoriété gravement atteinte par les mensonges de Monsieur Ousmane SONKO. »

Affaire à suivre

