Le nombre de passagers infectés par le coronavirus sur le bateau de croisière Diamond Princess a de nouveau augmenté.

PUBLICITÉ

Princess Cruise Ship Coronavirus Dernières

Les nouvelles ne se sont pas améliorées pour les milliers de passagers à bord du navire de croisière Diamond Princess qui est actuellement en quarantaine et maintenant, encore plus de passagers ont été infectés par le coronavirus mortel.

Six autres cas de coronavirus ont augmenté le nombre total de personnes infectées à 70. Cela en fait également le plus grand nombre de cas de coronavirus en dehors de la Chine. Le ministère japonais de la Santé a effectué des tests sur des centaines d’invités et d’équipages qui ont présenté des symptômes du virus. Princess Cruises travaille en étroite collaboration avec les autorités pour s’assurer que la situation est aussi fluide que possible.