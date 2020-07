Sunubuzz – La musique étant un monde qui nous sort du désagréable à l’agréable, de la tristesse à la joie. C’est de part leurs expériences de la vie que Chérifou and Job sa Brain nous reviennent en featuring avec l’international de la musique Sénégalaise Wally Seck pour exprimer leurs reconnaissances envers la musique. A travers leur nouveau titre intitulé » No Welly » ils nous font part du bonheur , du pouvoir et des opportunités que leurs à apporter la musique.

