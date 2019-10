Une journée sans téléphone portable, sans connexion, sans aucun appareil électronique. Une journée où la seule activité est la lecture. C’est le défi qu’un groupe de 50 jeunes relève depuis quelques semaines à Dakar. Ils sont étudiants, entrepreneurs, simples passionnés de lecture.

Le concept: se retrouver quelque part dans la capitale, un endroit calme, livre à la main, un dimanche après-midi. Ce, durant 4 tours d’horloge au minimum.

A même le sol, couché sur une natte, assis sur une chaise, un verre de jus ou de café Touba à la main. Ils savourent ce moment d’évasion que procure la lecture, loin du tohu-bohu dakarois.

Selon l’un des initiateurs de ce concept, Ibrahima Dier Koue, l’objectif est de “redonner aux gens le goût de la lecture du livre papier et de réduire l’emprise des appareils électroniques sur notre quotidien”.

Pour lui “la lecture aide à sortir de la routine quotidienne, de s’évader et d’oublier les problèmes liés au travail ou à la famille”.

Il ajoute : “c’est un grand moment de plaisir et d’amour que d’être en contact avec du papier contenant des mots. Parce que ce sont les mots qu’on dévore finalement”.