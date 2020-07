La suite après cette publicité

Toujours à la lutte en Premier League pour les places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions, Chelsea (4ème du classement de Premier League à 7 sept journées de la fin) et son équipementier Nike viennent de dévoiler la future tenue domicile des Blues pour la saison 2020/2021. D’apparence, cette tenue est très classique avec un mélange de bleu et de bleu foncé que l’on retrouve sur l’extrémité des manches et du col rond ainsi que sur les côtés. Mais en observant le maillot de plus près, on peut apercevoir cet imprimé avec des chevrons qui recouvre l’intégralité du maillot. A noter également la présence d’un ruban bleu foncé sur les côtés du torse où est gravé la phrase «The Pride of London».

L’autre particularité, c’est la présence du nouveau sponsor maillot “Three UK” un groupe de télécommunication anglais, que l’on avait déjà pu voir sur les maillots de la République d’Irlande, qui attire l’oeil avec son épaisseur et sa couleur blanche qui contraste avec le reste du maillot. Les hommes de Frank Lampard porteront donc cette nouvelle tenue bleue avec des chaussettes blanches principalement lors des matches à Stamford Bridge après l’exercice en cours. Ce nouveau maillot de Chelsea sera en vente à partir du 9 juillet prochain.