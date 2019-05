Le parc de Hann dans un piteux état : révélations sur les agissements de la Direction

La situation du parc forestier et zoologique de Hann va de mal en pis. Les photos d’animaux affamés et blessés, publiés récemment sur le net pour alerter les autorités en sont la preuve.

Les employés, interpellés sur la situation, confirment et accusent le commandant Ibrahima Ndiaye, actuel Directeur, d’être la cause de tous les maux. Sous le couvert de l’anonymat, cet employé interpellé par notre source confirme toutes les allégations. A l’en croire, depuis l’arrivée du nouveau Directeur, la situation est de plus en plus critique.

“Ce qui se passe au parc de Hann est une arnaque. Les images peintes sur la devanture ne reflètent guère la population d’animaux du parc. A part les 8 lions, les 2 hyènes et quelques singes, il n y a quasiment plus d’animaux dans le parc. Il n y a plus de kob, plus de puma, plus de phacochère. Beaucoup d’animaux sont morts durant ces trois dernières années”, révèle-t-il.

Selon l’interpellé, cette situation calamiteuse ne se limite pas qu’aux animaux, les travailleurs aussi vivent dans des conditions difficiles depuis l’arrivée du Directeur.

“Nous n’avons pas de prime de risque, nous n’avons même pas de véhicule. Durant ce mois, un employé a été mordu par un singe, il a fallu qu’un visiteur l’emmène dans sa voiture pour qu’il puisse se soigner”.

Toutefois, malgré la situation décrite, le budget alloué au parc zoologique est resté le même. En effet, les lions ont droit à 60 millions pour la nourriture par an et 100.000 francs par semaine sont octroyés aux singes. Dès lors la question qui se pose est : ou est tout cet argent ?