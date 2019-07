Le peuple « délesté de 5000 logements sociaux », pour une tour aux Mamelles

Le mouvement Leral askan wi, dénonce l’annulation de la construction de 5000 logements sociaux à Bambilor par l’ex Dg de la Caisse de consignations et de dépôts (CCD) Alioune Sall , aux seuls fins de réaliser le projet de construction des tours des Mamelles.

Sunu logement sociaux

Et demande » l’arrêt immédiat du projet de construction de la tour des mamelles et la reprise du projet de construction des logements sociaux sur le site de Bambilor. » Le mouvement et ses membres promettent que le peuple réclamera ses logements sociaux par tous les moyens légaux.Pour le mouvement citoyen, il s’agit d’un détournement d’objectif qui ne sert que des nantis. Il ne saurait dès lors , être question de » laisser Aliou Sall et la caisse des dépôts annuler le projet de construction de 5000 logements sociaux initié durant le règne du Président Wade au profit d’une tour destinée aux gens nantis et autres pétroliers dans un contexte où le Sénégal connait un déficit de 300 000 logements et que la question de l’habitat se pose avec acuité ».

Un déficit de 300000 logements

Dans la foulée, Oumar Faye et Cie dénoncent le contrat signé entre Alioune Sall et la société Sablux pour la vente terrains à Bambilor, sur le site réservé à la construction des logements sociaux. Et demandent, l’arrêt immédiat de tous ses projets initiés par la CDC sous l’ancien DG Aliou Sall et interpelle le nouveau DG.