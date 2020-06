L’attaque des Akron Zips sera renforcée par l’arrivée d’Abdou Aziz Bandaogo, qui portera prochainement le maillot bleu et or, a annoncé vendredi John Groce, entraîneur principal de l’équipe.



« Aziz a joué au plus haut niveau, un peu partout dans le monde, avec la NBA Academy Africa », a déclaré M. Groce. « Du haut de ses 2,13m et avec une envergure de 2,28m, il impose sa carrure en zone offensive. Extrêmement athlétique, il est un excellent rebondeur. »



Originaire du Sénégal, Aziz a intégré la NBA Academy Africa en octobre 2018. Basée à l’origine à Dakar, la NBA Academy Africa s’est installée à Saly en novembre 2018, après que la NBA y ait ouvert un centre ultra moderne, aujourd’hui principal terrain d’entraînement des espoirs de NBA Academy Africa venus du continent tout entier.



Avant d’intégrer la NBA Academy Africa, Aziz a fait partie du SEED Project, une ONG internationale basée au Sénégal, qui a inséré– par le biais du basket – plus de 2 000 jeunes Sénégalais et Gambiens dans des programmes éducatifs et de développement en leadership.



En décembre 2018, Aziz a joué au côté des meilleurs espoirs de la ligue lors d’une série de matches d’exhibition du Winter Showcase de la ligue G de la NBA, à Las Vegas, dans le Nevada. Il a également joué avec la sélection NBA Academies aux éditions 2018 et 2019 du tournoi Tarkanian Classic.



En avril 2019, il a participé au Final Four hommes du Next Generation Sunday organisé par la NCAA. Il a également pris part à des séances de compétences fondamentales et joué dans des matches d’exhibition contre d’autres espoirs du monde entier, tout en vivant pour la première fois l’expérience du Final Four sur le terrain.



Aziz a joué pour la NBA Academy Africa aux NBA Academy Games 2019 d’Atlanta, en Géorgie. Des espoirs des NBA Academies d’Australie, de Chine, d’Inde, du Mexique et du Sénégal avaient également répondu présent à l’événement, ainsi que des sélections composées des meilleurs espoirs internationaux.



Les NBA Academies en quelques mots



Les NBA Academies adoptent une approche holistique du développement du joueur, en mettant l’accent sur l’éducation, le leadership, la santé et le bien-être, le développement du caractère et les compétences fondamentales. Elles assurent l’accompagnement pédagogique des meilleurs espoirs hommes et femmes non originaires des États-Unis et représentent une initiative exclusive de développement des joueurs pour la NBA.



L’initiative fait vivre des entraînements et des installations de niveau NBA aux espoirs les plus en vue, tout en leur fournissant une structure internationale optimisant leurs chances de réussite. Dans le cadre du programme, les espoirs se mesurent durant toute la saison aux meilleurs joueurs du circuit et ont l’opportunité d’être sélectionnés pour des tournois internationaux et des matches d’exhibition.



Depuis octobre 2016, les NBA Académies ont ouvert leurs portes en Australie, en Chine, en Inde, au Mexique et au Sénégal. Depuis le début du programme, plus de 25 joueurs passés par les NBA Academies sont entrés aux écoles NCAA de division 1.

Xibaaru

