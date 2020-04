En cette période, Samuel Eto’o ne pense pas beaucoup à la CAN 2021. Une compétition que le Cameroun accueille du 9 janvier au 6 février. Avec tous les boulversements, un report est à envisager.

Pour l’ancienne star des Lions indomptables, il y a le temps pour penser à ça. « Le plus important c’est la santé. Je ne vois pas Ahmad risquer la santé des amoureux du ballon rond pour une CAN. Nous aurons toujours le temps d’organiser cette CAN. Elle est acquise pour le Cameroun. Ce sera juste une question de date« , a affirmé, lundi, le quadruple Joueur africain de l’année sur France 24.

Pendant ce temps, Samuel Eto’o, à travers sa fondation, vient en aide aux plus défavorisés dans son pays. En pleine pandémie de Covid-19, sa fondation est à pied d’oeuvre dans plusieurs villes.

Africa Top Sports

