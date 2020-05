West Africa Rating Agency annonce la reprise du processus de notation du Port Autonome de Dakar.

Sur son échelle régionale, WARA assigne au PAD la notation de long terme de « A- », en grade d’investissement, tandis que sa notation de court terme est « w-3 ». La perspective attachée à ces notations est stable.

Simultanément, sur son échelle internationale, WARA assigne au PAD les notations et perspective suivantes: iB+/Stable/iw-5.

Le Port Autonome de Dakar offre des services d’accueil des navires, de manutention et/ou de stockage pour toutes sortes de marchandises en provenance ou à destination du Sénégal, ou en transit au Sénégal. L’activité du Port de Dakar est essentielle au fonctionnement de l’économie sénégalaise puisqu’elle représente 95% des échanges extérieurs du pays et près de 90% de ses recettes douanières.

Sa notation reflète : i) la localisation géographique du Port de Dakar qui constitue un avantage compétitif naturel ; ii) l’adoption d’une structure de « port propriétaire » ; iii) la compétence élevée de ses équipes ; iv) le redressement spectaculaire de sa situation financière ; et v) un plan stratégique 2019-2023 clair, cohérent et réaliste, lequel s’inscrit dans une vision à plus long terme ambitieuse mais logique.

En revanche, Financial Afrik nous rapporte que, la notation du PAD est contrainte par : i) la dégradation de son image en raison du manque d’espace, de la vétusté de certaines installations et des effets de congestion ; ii) un retard d’investissement qui en fait aujourd’hui un goulot d’étranglement pour l’économie ; (iii) l’intensité élevée de la concurrence sur la côte ouest-africaine ; et (iv) l’avance prise par certains pairs sous-régionaux, lesquels ont déjà massivement investi dans l’extension et la modernisation de leurs infrastructures.