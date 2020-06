Dakar, 26 juin (APS) – Des supporters et dirigeants du football sénégalais, à l’image du président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, ont salué le sacre de l’attaquant vedette des Lions, Sadio Mané et de son équipe Liverpool, en Angleterre, ce jeudi.

‘’Great, congratulations Sadio ! Champion d’Angleterre ! 30 ans après le dernier titre du Liverpool FC ! Une ligne de plus dans la belle histoire du fils de Bambali ! Et c’est loin d’être fini ! En club et Equipe nationale, d’autres succès vont venir’’, a écrit le président de la FSF sur son compte Twitter.

C’est sur le même réseau social que l’entraîneur de l’équipe nationale U20, Youssouph Dabo a tenu à féliciter l’international sénégalais après son titre de champion d’Angleterre.

‘’Félicitations au club de Liverpool et à tous les fans. Un grand BRAVO à Sadio Mané’’, a indiqué le jeune technicien superviseur pour l’équipe nationale lors des deux phases finales de CAN en 2017 et en 2019.

De nombreux anonymes sur les réseaux sociaux se sont associés à ce titre gagné par l’international sénégalais, qui met fin à une quête de 30 ans durant lesquels ce club mythique du nord de l’Angleterre court derrière ce trophée.

Pour Sadio Mané, c’est le 3-ème titre de champion qu’il a raflé après les deux gagnés en Autriche avec les Red Bulls de Salzburg en 2013 et 2014.

Ancien pensionnaire de Génération Foot, l’attaquant sénégalais a joué ensuite au FC Metz (France) avant de rejoindre l’Autriche (2012-2014) puis l’Angleterre à Southampton (2014-2016) et à Liverpool depuis lors.

APS

