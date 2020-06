La suite après cette publicité

Après avoir quitté le Paris FC début juin, Jérémy Ménez était à la recherche d’un nouveau point de chute. Et le joueur de la fameuse génération 87 l’a enfin trouvé, puisqu’il va s’engager avec la Reggina, équipe qui jouait cette année en troisième division italienne et qui a été promue, et sera donc en Serie B dès l’exercice 2020/2021. C’est le président du club qui l’a annoncé.

« Le footballeur français Jérémy Ménez est désormais joueur de la Reggina, il a signé un contrat de trois ans », a ainsi confirmé Luca Gallo en conférence de presse. Il a même dévoilé la date de sa présentation : le 27 juin à 15h. Retour en Italie donc pour celui qui a notamment défendu les couleurs de l’AS Roma et de l’AC Milan.