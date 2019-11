EMEDIA – Le président de la République a volé au secours d’Achille Mbembé. Ce dernier, très critique vis-à-vis du régime du Président camerounais, Paul Biya et qui a souvent beaucoup de difficultés à renouveler son passeport ordinaire, s’est vu offrir un passeport diplomatique par le pays de la Téranga.

Ainsi, il a, selon Les Echos exprimé publiquement sa très profonde gratitude à la République du Sénégal. A l’en croire, le Sénégal représente un très grand pays dans l’histoire intellectuelle, artistique et culturelle du continent noir.

Mieux, il a fait savoir que cet acte du Président sénégalais ne le surprend pas. Il rappelle d’ailleurs avoir passé des années cruciales à Dakar, plus précisément à Yoff avec comme voisins le romancier et cinéaste Ousmane Sembène et le grand sculpteur Ousmane Sow.

Avec Emedia.sn