Dans la lutte contre le covid-19, le Président Macky Sall a décidé d’appuyer en vivres un million de ménages vulnérables. Une initiative qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. Pour appuyer les populations de sa localité, le maire de Tivaouane, Mamadou Diagne Sy Mbengue, a dans un premier temps, en plus de l’aide alimentaire que le président Macky Sall a octroyée à la cité religieuse, déboursé 6 millions cinq cent mille francs Cfa dans le cadre du plan de riposte contre le Covid-19. Il vient, en effet, d’offrir en plus de cela 50 tonnes de riz, de l’huile, du sucre d’une valeur de dix sept millions cinq cent mille francs Cfa destinés à plus de 5000 ménages vulnérables dans plus de 75 quartiers dans la sainte ville. Ce qui fait un coût total de 24 millions francs Cfa déjà investi dans le cadre de la lutte contre le covid-19. À cela s’ajoute un lot de 5500 masques distribués aux populations pour endiguer la maladie.