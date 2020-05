Le Sénégal est un pays atypique où certaines personnes parlent sans jamais réfléchir à ce qu’elle disent. On a montré le Chef de l’Etat Macky Sall en train de jouer du Ludo avec des membres de sa famille. Certains trouvent cela normal par contre d’autres se sont alarmés comme pas possible. Mais de quoi retourne cette volonté manifeste de dénier au président de la République sa promptitude à se prélasser avec sa famille et à servir d’exemple à ses compatriotes ?

A ce jour, le Sénégal a enregistré 933 cas déclarés positifs au Coronavirus, 589 sous traitement et 09 décédés. Des chiffres alarmants, si l’on sait que la pandémie est survenue au Sénégal depuis le 02 mars dernier. Ces renseignements aussi détonants sortent de la bouche de ceux qui s’alarment à l’idée de voir le Chef de l’Etat jouer au Ludo avec des membres de sa famille. Comme tout bon chef de famille, le président Sall est un chef de famille qui a bien le droit de jouer au Ludo avec ses enfants et son épouse. Peu importe s’il y a coronavirus ou non. Il ne vit que ce que les autres Sénégalais vivent. Le plus important, c’est de se demander ce qu’il a bien pu faire pour son peuple face au coronavirus. De surcroit, ce n’est pas parce qu’il ya coronavirus, qu’il ne doit même plus manger ni boire mais. Qu’il doit s’apitoyer sur le sort des malades du Covid-19 ou s’incliner devant la dépouille de ceux qui sont emportés par ce virus. Il est important de noter que le Chef de l’Etat est un chef de famille libre de jouer avec ses fils et son épouse. Vouloir le présenter comme quelqu’un qui ne se soucie de rien, c’est lui faire un procès d’intention. Le plus important, c’est de savoir raison garder et éviter de faire de cette affaire une montagne. Si les priorités sont ailleurs, chaque Sénégalais doit y participer pour bouter cette maladie hors de notre pays. Et l’image que le président Sall donne à ses compatriotes est assez révélateur d’un chef qui invite à ses compatriotes terré chez eux à jouer du ludo. Un jeu accessible à tous.Le leader politique Thierno Bocoum du mouvement “Agir” a beaucoup apprécié ce jeu du Chef avec sa famille.Ceux qui y voient autre chose n’ont certainement pas compris la portée d’une telle situation de façon contextuelle.”Restez chez-vous”.

Assane SEYE-Senegal7