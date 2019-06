Le président Macky mise sur Abdou Karim Sall pour la réalisation du Projet de Bus Rapid Transit (BRT) Dakar

Pour apporter une solution efficace et durable aux difficultés de transport urbain dans la capitale, l’Etat du Sénégal, à travers le Conseil exécutif des Transports urbains de Dakar (CETUD), mise sur le projet de « Bus rapides sur voies réservées », encore appelé « Bus Rapid Transit » (BRT), qui est un système de transport de masse capable de transporter jusqu’à 300 000 passagers par jour selon les études réalisées.

Le BRT : UN PROJET DE TRANSPORT COLLECTIF STRUCTURANT

DES BUS SUR VOIES RESERVÉES

BRT est l’acronyme anglais de « Bus Rapid Transit » appelé en français « Bus à Haut Niveau de Service » (BHNS), circulant sur des voies qui leur sont réservées. C’est un système de Transport Collectif en Site Propre (TCSP), à l’image d’un tramway.

Vidéo teaser du projet BRT de Dakar

UNE ALTERNATIVE À L’AUTO-MOBILITE

La région de Dakar, caractérisée par une forte densité urbaine, regroupe l’essentiel des fonctions administratives, politiques, économiques et culturelles du pays. En effet, avec 3,63 millions d’habitants aujourd’hui (et une projection de 5 millions d’habitants à l’horizon 2030), Dakar abrite près de 24% de la population totale du pays, 50% de la population urbaine et 70% du parc automobile immatriculé sur une superficie qui équivaut à seulement 0,3 % du territoire national.

Avec un taux d’accroissement moyen annuel de la population de près de 3%, ajouté à l’augmentation annuelle du parc automobile à Dakar (environ 10% annuellement), le volume des déplacements, notamment motorisés, sera doublé dans un horizon de vingt (20) ans. C’est dans ce contexte que l’État du Sénégal a retenu de promouvoir les transports publics de masse comme le BRT et le TER.

UN PROJET DE TRANSPORT COLLECTIF STRUCTURANT

Pour la mobilité quotidienne, les déplacements motorisés sont assurés à plus de 80% par les transports publics, soit 1,7 million de déplacements par jour. Malgré la forte congestion du réseau routier, en circulation comme en stationnement, la mobilité motorisée constitue seulement 30% des 7,2 millions de déplacements réalisés quotidiennement à Dakar.

Le projet de ligne pilote de BRT s’inscrit dans une stratégie ambitieuse et globale de mobilité urbaine durable à Dakar menée par le CETUD. Les temps de parcours entre Guédiawaye et le Centre-ville passeront de 90 à 45 minutes dans des conditions de confort, de sécurité et de régularité substantiellement améliorées. En outre, la proportion de population régionale pouvant accéder au Centre-Ville en moins de 60 minutes augmentera de 12%, passant de 57% à 69%.

UN PROJET URBAIN AVEC UNE FORTE DIMENSION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

Le BRT se veut aussi un projet intégré avec des aménagements urbains tout le long du tracé qui amélioreront considérablement le cadre de vie. Conformément à la réglementation nationale, le projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale et sociale et a obtenu un certificat de conformité environnementale délivré par le Ministère de l’Environnement et du Développement durable plus de 3 mois avant son approbation par le Conseil d’Administration de la Banque mondiale le 25 mai 2017. Classé dans la catégorie A des projets, le BRT a de fortes exigences en termes de réduction des externalités négatives liées aux transports routiers et de croissance inclusive.

Vidéo présentation du projet BRT de Dakar

Vidéo de survol du futur BRT de Dakar (tout le tracé)