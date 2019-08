Le Président Macky Sall parmi les 8 invités du sommet inédit du G7

Pour relever ce défi, la France renouvelle profondément le format du G7 : le G7 2019 c’est votre G7, pour notre avenir – et plus seulement une réunion à huis clos entre chefs d’État et de Gouvernement. Le temps fort de cette année de réflexions et actions : le sommet du G7 à Biarritz, dans le Sud-Ouest de la France, du 24 au 26 août 2019.

A cette occasion le Président sera parmi les hôtes, pour représenter le Sénégal au sommet su G7 au Biarritz en France.