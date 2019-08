Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL participera à la septième (7e) Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD 7) à Yokohama du 28 au 30 août 2019. La participation du Sénégal s’inscrit dans

une longue tradition de coopération avec le Japon qui porte sur plusieurs secteurs de développement.

Initiée par le Japon, conjointement avec les Nations-¬Unies, le Programme des Nations

unies pour le développement (PNUD), la Commission de l’Union africaine et la Banque

mondiale, la Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD) réunit depuis 1993 des chefs d’États et de Gouvernements, ainsi que des représentants

d’organisations internationales et régionales, du secteur privé, d’ONG et de la Société civile. Jusqu’à la TICAD V, la Conférence se tenait tous les cinq ans au Japon. C’est à partir de 2016, qu’il a été décidé de le tenir, alternativement, tous les trois ans, en Afrique et au Japon. Lors de la sixième édition de la Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD 6), le Président de la République du Sénégal Son

Excellence Monsieur Macky SALL a accentué son discours sur la problématique de l’Energie au niveau du continent africain. Le Chef de l’Etat a attiré l’attention sur le

Rapport 2015 de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables, qui estime

qu’au moins 300 gigawatts d’énergie renouvelable doivent être générés pour couvrir

les besoins en électricité de l’Afrique d’ici à 2030. Le Président Macky SALL a également

proposé que le Fonds à l’appui de l’électrification de l’Afrique puisse bénéficier d’au

moins un milliard de dollars (550 milliards FCFA) sur les 10 milliards annoncés par le

Japon pour soutenir le continent.

”Il apparaît clairement que pour relever le défi du développement, il nous faut des infrastructures de haute qualité aptes à soutenir la croissance et le progrès.” Son Excellence Monsieur Macky SALL