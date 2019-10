Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall quitte Dakar ce lundi 21 octobre 2019 pour prendre part, à la Conférence d’Oslo (Norvège)sur la protection des océans, le 23 octobre, au Sommet Russie-Afrique à Sotchi le 24 et à la cérémonie officielle commémorative du 70e anniversaire de la création de la Maison d’édition Présence Africaine à Paris le 25 octobre.

La Maison d’édition Présence Africaine et la Revue du même nom ont été fondées par notre compatriote feu Alioune Diop. Elles ont grandement contribué au Mouvement pour l’affirmation de l’identité culturelle négro africaine et pour la revendication de l’indépendance du continent africain.

En prenant part à cet exercice de mémoire, le Président Sall tient à rendre hommage à la mémoire de feu Alioune Diop et aux générations d’intellectuels et écrivains d’Afrique et de la diaspora pour leur apport inestimable à la défense des idéaux de liberté et de respect des valeurs de culture et de civilisation du monde noir.

Le retour du Chef de l’Etat est prévu le 25 octobre 2019.