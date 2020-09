« Le Président ne peut pas arrêter le ciel », la déclaration lunaire de Macky Sall face aux inondés, à Keur Massar (vidéo)

By By DIOP Mamadou Share



Ce jeudi, le président de la République, Macky Sall, a fait une descente à Keur Massar pour rendre visite aux inondés dans cette localité très fortement touchée. Il a ainsi annoncé plusieurs mesures et fait plusieurs promesses telles que des motopompes et des actions pour plus d’assainissement dans cette zone.

Mais Macky Sall a fait une déclaration qui n’est pas passée inaperçue. En effet, le chef de l’Etat, voulant expliquer son impuissance face au fortes pluies, a lancé des propos assez inattendus. « Les pluies ont été fortes. Mais le Président ne peut pas arrêter le ciel, il faut que les gens soient raisonnables », dit-il devant les autorités Keur Massar. Macky Sall a également demandé à la population d’arrêter de construire dans les zones considérées comme fortement inondables.

Partage