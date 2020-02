Selon Page Six, les Sussex ont schmoozé avec nul autre que Jennifer Lopez et Alex Rodriguez au sommet du milliardaire de JPMorgan à Miami cette semaine à Miami.

Les couples de puissance se sont connectés pour un double rendez-vous le jeudi soir à Habitat, un restaurant du Hotel South Beach.

Si les témoins anonymes sur la scène rapportent correctement (et nous espérons vraiment, vraiment qu’ils le sont), il semble qu’il y ait plus de temps dans le futur du quatuor – et que les futurs lieux de rencontre des couples puissent même inclure leurs enfants.

“Harry et Meghan se sont très bien entendus avec Jennifer et Alex, et ont passé du temps à discuter avec eux pendant le dîner”, a déclaré une source à Page Six. “J.Lo a été entendu inviter le couple et leur bébé Archie chez elle et Alex à Miami pour passer du temps avec eux et leurs enfants.”

Selon le rapport de Page Six, Harry et Meghan sont restés avec son amie de longue date, la légende du tennis Serena Williams, pendant leur voyage à Miami, donc l’offre de J.Lo et A-Rod marque juste un autre endroit où la famille Sussex peut s’écraser dans la ville dans le futur.