La juge de district américaine Ann Donnelly de la cour fédérale de Brooklyn a déclaré que la date prévue du procès le 27 avril à Chicago avait rendu l’objectif du 18 mai d’ouvrir le procès de Brooklyn «quelque peu irréaliste».

Kelly, détenue par les autorités fédérales à Chicago, a assisté à l’audience de Brooklyn par vidéoconférence, vêtue d’une chemise orange à col en V à manches courtes par-dessus un T-shirt blanc.

Son avocat Douglas Anton a soutenu le retard, citant des preuves “volumineuses” à examiner et que les avocats de la défense de Kelly “ne savent même pas qui sont les deux victimes présumées”.

Des questionnaires seront remis à environ 400 à 500 jurés potentiels en mai, parmi lesquels les avocats espèrent en trouver 200 pour interroger davantage en juillet.

Connu pour des succès tels que «Je crois que je peux voler» et «Bump N ‘Grind», Kelly, 53 ans, a fait face à des allégations d’abus sexuels datant de plus de deux décennies, y compris des comptes rendus de certains accusateurs dans le documentaire à vie de janvier 2019 «Surviving R . Kelly. ”

Il a plaidé non coupable de toutes les accusations criminelles dans plusieurs affaires déposées à New York, en Illinois et au Minnesota l’année dernière.

Les procureurs de Brooklyn ont accusé Kelly d’avoir dirigé un système criminel dans lequel des femmes et des filles mineures avaient été recrutées pour avoir des relations sexuelles avec lui.

Ils ont également accusé Kelly d’avoir soudoyé un fonctionnaire de l’Illinois en août 1994 pour obtenir une fausse pièce d’identité de la chanteuse Aaliyah afin qu’ils puissent se marier.

Kelly avait alors 27 ans et Aaliyah avait 15 ans, mais selon les rapports publiés, leur licence de mariage indiquait l’âge d’Aaliyah à 18 ans. Le mariage a été annulé en 1995. Aaliyah est décédée à 22 ans dans un accident d’avion en 2001 aux Bahamas.