Le professeur Babacar Diop maintient ses accusations concernant son agression lors de son séjour à Reubeus par 4 gardes pénitentiaires. Pire encore, le leader des Forces démocratiques du Sénégal (FDS), a accusé l’administration pénitentiaire d’avoir tenté d’acheter son silence.

« L’administration pénitentiaire a travaillé pour me demander de faire taire mes avocats, de ne pas impliquer l’université et de dire que c’était entre nous », a déclaré le professeur Babacar Diop incarcéré à Reubeus en même temps que Guy Marius Sagna et 7 autres personnes, arrêtées le 29 novembre dernier lors d’une marche non autorisée contre la hausse du prix de l’électricité.

« Quand il y a eu cette affaire, ils ont eu peu, et ils ont voulu faire venir des journalistes à Reubeus pour que je fasse une déclaration pour dire que je me portais bien. D’ailleurs quand je suis sorti, un journalite est venu me voir pour me dire que je lui privé d’interroger un détenu », a-t-il ajouté dans l’émission Grand Jury de la RFM, ce dimanche.

Le professeur Babacar Diop a été libéré le 20 décembre dernier avec 4 autres détenus. Guy maris Sagna, Fallou Gallas Seck et Ousmane Sène sont toujours maintenus en prison dans cette affaire.