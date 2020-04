L’ancien président de Repsol Alfonso Cortina de Alcocer et promoteur principal du Groupe BDK est décédé des suites du coronavirus à l’ âge de 76 ans . Le célèbre homme d’affaires était admis à l’hôpital de Tolède depuis fin mars.

Des jours auparavant, il ne se sentait pas bien et a subi des hausses de température. Pour éviter les complications, et suivant les protocoles fixés par le ministère Santé en cas de diagnostic éventuel pouvant compliquer les choses, la famille a décidé de l’admettre au centre le plus proche. Présenté comme actionnaire majoritaire de la Banque de Dakar, il s’en va laissant un legs solide dans le milieu de la finance.