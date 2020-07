La suite après cette publicité

A chaque été, le mercato enflamme tous les passionnés de football. Mais qui dit période estivale dit aussi lancement des nouvelles collections des plus grands clubs européens. Depuis quelques jours, nous vous présentons les premières sorties maillots. Le Bayern Munich, l’Inter Milan mardi et Chelsea et Dortmund ce mercredi ont ouvert le bal. Le PSG pour l’instant n’a pas dévoilé de nouvelle tenue.

Mais les supporters parisiens vont être ravis de découvrir la nouvelle collection training de Paris. Une sortie tout aussi importante que celle du maillot tant les survêtements, pantalons, sweats, casquettes, tee shirts, et autres maillots d’entrainement, que portent Kylian Mbappé, Neymar, Marquinhos & co à l’entraînement ou avant les matches officiels, s’arrachent depuis quelques saisons et font désormais partie de la mode urbaine.

Que ce soit un ensemble survêtement blanc et bleu ou bleu et rouge, les pantalons de survêtement ou le maillot entraînement bleu et rouge avec le sponsor maillot principal du PSG "All", la collection proposée est large et les supporters y trouveront forcément leur bonheur.