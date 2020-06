La suite après cette publicité

Sur le papier, il était quasiment acté qu’Edinson Cavani n’allait pas être prolongé. Âgé de 33 ans et libre de tout contrat à la fin du mois de juin, El Matador se préparait à faire ses adieux au public du Parc des Princes. Et puis la crise du coronavirus a tout chamboulé, provoquant notamment la fin prématurée de la saison de Ligue 1. Qu’importe, le Paris Saint-Germain espérait voir l’Uruguayen terminer son tour d’adieu chez les Rouge-et-Bleu en Ligue des Champions.

L’ancien buteur de Palerme et de Naples était d’ailleurs annoncé partant pour signer une prolongation exceptionnelle de deux mois afin de boucler la boucle avec le club de la capitale, à l’instar de Thiago Silva. Et puis tout a basculé. Samedi dernier, la presse espagnole indiquait que Cavani avait finalement refusé de parapher cette rallonge. Le lendemain, la tendance était confirmée par Le Parisien. Pour expliquer ce revirement de situation, le journal a fait savoir que le meilleur buteur de l’histoire du PSG n’avait pas apprécié l’attitude de ses dirigeants.

Le PSG est déçu

Mais ce n’est pas tout. Le natif de Salto aurait surtout trouvé un nouveau club (en Espagne ?). Cavani a donc préféré assurer son avenir plutôt que de rendre un dernier service au PSG. Ce qui a été confirmé à RMC Sport par l’entourage du joueur. « Il n’a pas voulu prendre de risque d’entacher son départ dans son nouveau club. » De quoi susciter beaucoup d’incompréhension mais aussi de l’agacement au sein du club.

«Il n’y a aucun danger pour lui et l’argument physique est fallacieux c’est juste une question de principe. Edi aurait voulu avoir une prolongation de contrat et elle n’est jamais venue», a indiqué un membre du staff au média. En attendant de savoir où « Edi » rebondira, la fin de cette histoire d’amour longue de sept ans a de quoi laisser un goût amer aux deux parties et l’histoire retiendra que Cavani a donc marqué son dernier but sous le maillot francilien le 23 février dernier face à Bordeaux (4-3).