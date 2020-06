La suite après cette publicité

Thomas Meunier (28 ans) et le Paris SG, c’est terminé. Le latéral droit belge s’est déjà engagé avec le Borussia Dortmund, jusqu’en juin 2024, selon les informations de Bild et ne terminera même pas la Ligue des Champions avec le club de la capitale. Pour remplacer le Diable Rouge et épauler Colin Dagba, les Rouge-et-Bleu cherchent donc un nouvel élément à ce poste.

De nombreux noms ont été évoqués ces dernières semaines. Mais on apprend ce mardi par nos confrères brésiliens de O Globoesporte que les champions de France, tout comme le Bayern Munich, suivent aussi les traces de Dodô (21 ans). Cet international Espoirs brésilien, qui avait obtenu la qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo aux côtés du Lyonnais Bruno Guimarães l’hiver dernier, vient de décrocher un nouveau titre de champion d’Ukraine avec le Shakhtar Donetsk (20 matches, 1 but).

Le Shakhtar demande 30 M€

Et ce dernier, sans trop en dire, ne cache pas qu’il est honoré par ces marques d’intérêt. «Je suis très heureux de ces intérêts, ce sont deux des meilleurs clubs européens. Je lis des articles à ce sujet. Mes agents me transmettent les infos, même si je ne veux pas me laisser perturber. Je dois le respect au Shakhtar. C’est parce que je fais un bon travail dans mon club. Je laisse mes agents gérer ça. On a encore l’Europa League à jouer, je dois tout donner avec le Shakhtar», a-t-il expliqué au média brésilien avant d’ajouter.

«Ce sont des grands clubs, des géants en Europe. Je crois qu’il n’y aurait pas de mauvais choix. Ce serait super de rejoindre un d’eux», a-t-il conclu. Désireux de disputer le Mondial 2022 au Qatar avec la Seleção, Dodô, formé à Coritiba, sera très attentif sur le prochain mercato. Sous contrat jusqu’en juin 2022, il est estimé à 30 M€ par le Shakhtar. Le PSG sera-t-il au rendez-vous à ce tarif ? Affaire à suivre.