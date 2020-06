La suite après cette publicité

Promu en Ligue 1, le RC Lens vient de dévoiler son nouveau maillot extérieur pour la saison 2020/2021.

Conçue par l’équipementier italien Macron, cette nouvelle tunique devait être dévoilée à 16h sur l’application du club nordiste, mais les connexions massives sur l’application ont provoqué un petit délai. Ce nouveau maillot extérieur est donc majoritairement noir avec un col vert. On peut aussi apercevoir que la lampe du mineur, un emblème que l’on retrouve sur le fanion du club, a été dupliquée un peu partout sur la face du maillot.

On retrouve aussi le logo du sponsor maillot Auchan au centre et celui du groupe Lempereur au-dessus du logo Macron. Dans un communiqué publié par le club, on peut lire que « le noir et vert font référence à la couleur du charbon et aux origines du club » tandis que l’apparition de la lampe du mineur rend hommage à la « lampe qui guidait les mineurs et qui a guidé les efforts du club pour retrouver la lumière à l’occasion de la remontée en Ligue 1 ».