Désireux de se renforcer pour sa remontée en Ligue 1, le RC Lens a coché le nom d’Enzo Crivelli (25 ans). Selon La Voix du Nord , l’attaquant français est priorisé à Adrian Grbic, jugé trop cher (8-10 M€) et rentre dans les critères de recrutement du club sang et or, c’est-à-dire des joueurs de caractère. Et du caractère, l’attaquant français en montre depuis son arrivée à l’Istanbul Basaksehir l’été dernier. Il réalise une très belle saison , en témoignent ses 13 buts en 37 matches avec le club stambouliote.

Malgré une situation plaisante en Turquie, Crivelli serait enthousiaste de revenir en Ligue 1, championnat qu’il connaît bien puisqu’il y a disputé sept saisons entre son ascension avec Bordeaux et ses passages à Bastia, Angers et Caen. Il serait même prêt à revoir son salaire à la baisse pour faire son retour dans l’Hexagone. Lens a l’avantage d’avoir dans ses rangs plusieurs anciens coéquipiers de l’attaquant, c’est le cas de Jean-Louis Leca, Thomas Vincensini et Yannick Cahuzac. Les trois hommes l’ont côtoyé à Bastia et pourraient le convaincre de les rejoindre dans le Nord de la France. Reste désormais à être fixé sur le montant demandé par l’Istanbul BB, qui pour rappel a déboursé 2,7 M€ pour s’attacher ses services.