L’histoire est un recommencement, et l’être humain se différencie des autres créatures de Dieu sur terre, par sa capacité à raisonner et à poser des actions au delà de l’instinct.

Et quand on refuse de raisonner, quand on refuse de faire le rapprochement des histoires, quand on refuse de tirer les leçons de l’histoire si récente de notre pays, quand on refuse d’écouter son cœur, quand on refuse de lire entre les lignes, quand on refuse de lire les signes du seigneur des univers…..on va inéluctablement à sa perte.

« Nous leur montrerons Nos signes dans l’univers et en eux-mêmes, jusqu’à ce qu’il leur apparaisse clairement que ceci est la vérité. » Sourate Fussilat, verset 53 Oui, le RDR va à sa perte et le dire peut choquer des gens hostiles à la franchise et à la vérité, cependant les personnes honnêtes, qui continuent d’appeler leur raison au secours quand il s’agit de réflexion, savent que le RDR s’isole de plus en plus et ce n’est pas bon signe.

A quel Blon Blaise le RDR confie son destin aujourd’hui à l’ouest ?

Ne me dites pas que c’est le même Blon Blaise qui n’a jamais eu de victoire sur ATM dans tout son acharnement politique contre lui. Le même Blon Blaise, qui hier, fortifié par Gbagbo contre le même MABRI à l’ouest, dans les mêmes circonstances de maintien au pouvoir du régime sortant et dont l’échec ne lui a pas donné autre choix que de se livrer au RDR dès la chute du FPI ?

Ou bien c’est un autre Blon Blaise ? C’est le même Blon Blaise que vous avez financé contre le Président MABRI à l’élection du Président du Conseil Régional du Tonkpi en 2012 et qui a été battu avec un score fleuve par le Président MABRI ? « …il y a certes là des signes pour les doués d’intelligence ». Sourate Al-Imran, verset 190

Rappelez-vous de deux de mes précédentes publications, l’une sur la loi de la causalité, car en vérité les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets et l’autre sur les circonstances difficiles du passage du Président Ouattata à l’ouest au 2e tour de l’élection présidentielle de 2010, notamment sa visite du caveau du Président Guei à Kabakouman et son meeting de Man, avec le rôle décisif du Président Mabti sans lequel cette visite n’aurait pas lieu.

Inutile de mentionner M. Flindé car il sait qu’il est l’ombre de lui-même à Man, Blon Blaise le sait, le Ministre Sidiki Konaté le sait et les mannois le savent, mais en pleine noyade on ne peut que s’agripper avec force à tout ce qui nous donne l’illusion d’être un secours.

Mon conseil au RDR

Je pense que ce conseil fera l’objet d’un post spécial destiné à la direction du RDR, espérant que cela retienne son attention, avant qu’il ne soit trop tard. En entendant, sachez que les ivoiriens ne feront pas l’erreur de laisser passer l’opportunité que constitue la candidature du Président Dr Abdallah Toikeusse MABRI à l’élection présidentielle prochaine dans notre pays, et moi je la saisie et comme moi, nombre d’ivoiriens sont à l’œuvre pour cette victoire historique.

A bientôt

MABRI_PROCHAIN_PR_IVOIRIEN

